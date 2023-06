Mit der Komödie „Herr Landwirt, Ihre Gurke wächst“ von Clemens Wolkmann dürfte ab morgen das nächste Lachfestival im Boulevard-Theater Deidesheim bevorstehen.

Unter der Regie von Rene Weintz feiert das sechsköpfige Ensemble in den elf Rollen morgen Premiere.Das neue Stück garantiert viel Humor, Witz und Spaß und dürfte die Lachmuskeln strapazieren. Im Mittelpunkt steht eine Gurke, über deren Wachstum viel Irritationen gibt. Auch die Liebe kommt nicht zu kurz.

Das ist nichts für schwache Nerven. Bauern haben es auch nicht immer leicht. Nicht anders ist es auf dem äußerst renovierungsbedürftigen Bauernhof von Oskar Hammel (Götz Valter) und dessen Ehefrau Adele (Ann-Catrin Uhl). Auch bei ihnen ist die Existenz des Hofes in Schieflage geraten, deshalb suchen sie krampfhaft nach Lösungen das Hab und Gut in Höckenried-Bullenbach zu sichern. Es geht dort ein wenig drüber und drunter. Der Bauer ist in rote Zahlen geraten. Seine Einkünfte als Besamungsspezialist reichen nicht mehr aus, um den Hof zu halten. Da hat Adele regelrecht die Nase von ihrem Gatten voll, packte darauf ihn ihre sieben Sachen und verschwand auf Nimmerwiedersehen aus dem bäuerlichen Gut.

Ein Ökobauernhof soll es sein

Eine neue Geschäftsidee muss her, denn Bauer Oskar lässt sich von den Kaufabsichten durch Mr. Aalglatt (René Weintz) für seinen Bauernhof nicht einschüchtern. Er wurde schnell fündig. Ganz dem Trend der Zeit. Ein Ökobauernhof mit Pension und Schlachtfesten soll es sein. Dazu soll dieser durch Selbstmelken und Schaugeburten attraktiver gestaltet werden. Das gefällt auch Oskars Tochter Cheyenne (Ann-Catrin Uhl), eine gelernte Melkerin und staatlich geprüfte Schweinemästerin. Sie überrascht ihren Vater nicht nur mit der Ansage, dass sie mit ihrem Freund Öztürk Keciherif (Tim Poschmann) auf den Hof zurückzukehren und ihn unterstützen möchte. Öztürk ist Ziegenflüsterer und Tierfutterverkoster und brennt darauf, seinem zukünftigen Schwiegervater zu helfen, zumal zwei Kühe schwanger sind und vier Sauen vor dem Wurf stehen. Die Tochter vertraut dann auch ihrem Vater an, auch sie sei schwanger, was Öztürk noch nicht wissen dürfe, da seine Familie dagegen sei. Vater und Tochter beschließen, eine Scheinschwangerschaft vorzutäuschen. Es kommt zu Irrungen und Wirrungen. Aber die Pension scheint ihren Lauf zu nehmen. Es kommen Anfragen. Und der erste Pensionsgast ist Frau Leutheuser-Schnarrenthal (Nadja Schumm), die sich auf ihre alten Tage auf Biokost umstellen will. Doch ihr Darm macht da nicht richtig mit. Sie ist aber nicht der einzige Gast.

Auch Chloe Depardieu (Tanja Götemann), die junge charmante Französin landet auf dem Hof, um ein wenig abzuschalten, wie sie dem Bauer zuflüstert. Sie findet auch Gefallen an ihm. Es ist ein Hin und Her, da die Pensionsgäste, die Tochter mit ihrem Geliebten und dann noch die Gurke.

„Hammel sucht Mastschwein

“Ja, die Gurke. Oskar arbeitet seit Jahren an der neuen Züchtung einer ketogenen Wundergurke namens Cucumis victus maximus. Das Problem: Die Gurke geht nicht auf. Ein Wundermittel muss her, das aber nicht so schnell fündig ist. Die Suche beginnt.

Da meldet sich noch das Fernsehen, um mit Oskar in der Hauptrolle die neue Doku-Soap „Hammel sucht Mastschwein“ zu drehen.

Zu guter Letzt kommt eine Saatgutprüferin und will den Samen der Wundergurke testen. Und die attraktive Magd Jirschina (Tanja Götemann) vom benachbarten Hühnermasthof scheint sich in ihn verliebt zu haben. Oskar ist vollends verwirrt: Wirft die Kuh, gebärt das Schwein oder ferkelt die Tochter und vor allen Dingen: Wächst die Gurke!? Fragen über Fragen, die nur der kommende Sonnenaufgang zu beantworten vermag.

Termine

„Herr Landwirt, Ihre Gurke wächst! Endlich ländlich – Bio. Vegan. Frivol. Premiere: Donnerstag, 15. Juni, 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen: Freitag, Samstag 16. und 17. Juni, 20 Uhr, Sonntag, 18. Juni, 18 Uhr. www.boulevard-deidesheim.de