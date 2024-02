Die Stadt passt zum zweiten Mal ihre Planung im Zusammenhang mit der neuen Kita an, die im Baugebiet am Russenweiher errichtet werden soll. Zunächst war diese als zusätzliche städtische Kita angekündigt, dann als Ersatz für die Kita Cité de France geplant. Jetzt wird wieder umdisponiert, so ein Vorschlag der Verwaltung, über den der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 29. Februar (16.30 Uhr, Stadtratssitzungssaal) entscheiden soll: Die zu Jahresbeginn 2024 fusionierten, aber weiterhin zwei Gebäude nutzenden Kitas Abenteuerland und Pünktchen sollen gemeinsam an den Standort am Russenweiher verlegt werden, wenn dieser fertig ist. Die Cité de France bliebe doch im Kämmerergebiet erhalten, würde allerdings von der Kämmererstraße in das heutige Gebäude der Kita Pünktchen im Welfenweg 3 umziehen. Das Abenteuerland-Gebäude in der Dr.-Eduard-Orth-Straße soll zu einer Einrichtung ausnahmslos für Kinder ab sechs Jahren werden – ein Novum im Speyer. Hintergrund des letztgenannten Vorschlags: der ab dem Jahr 2026 geplante Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler.