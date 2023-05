Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Jugendhilfeausschuss hat sich am Mittwochabend einstimmig für den Kompensationsbau der städtischen Kindertagesstätte Cité de France am Bolzplatz in der Wittelsbacher Straße ausgesprochen. Die angegliederte Frischküche soll die benachbarten Kitas „Farbklecks“ und „Pünktchen“ mit versorgen. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag.

„Die pädagogische Ausrichtung soll in der Cité de France beibehalten werden“, betonte Michael Stöckel, zuständig für Kitas