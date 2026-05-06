Am 1. Juni eröffnet im Süden von Speyer eine neue Kfz-Prüfstelle. Der Inhaber betreibt schon einen Standort in Rheinzabern – nun will er auch in Speyer Fuß fassen.

„Wir sind nicht nur Dienstleister – wir möchten unsere Kunden persönlich betreuen“, sagt Marco Görreßen. Als Inhaber seines eigenen Ingenieurbüros wird er ab dem 1. Juni die neue Prüfstelle als Vertragspartner der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ), einer amtlich anerkannten Prüforganisation, betreiben. Am künftigen Standort in der Industriestraße 13a war zuvor die Detailer’s Garage GmbH, ein Unternehmen für Fahrzeugaufbereitung, ansässig. Die Firma ist im vergangenen Jahr ins Gewerbegebiet Tullastraße umgezogen.

Görreßen betreibt seit 2023 bereits eine GTÜ-Prüfstelle in Rheinzabern. Die komme gut bei den Kunden an, daher habe er sich entscheiden, einen zweiten Standort zu eröffnen, sagt der 42-jährige Prüfingenieur. Die Wahl sei auf Speyer gefallen, weil er bereits Kontakte zu Werkstätten in der Domstadt habe.

Bei dem Schritt ist Görreßen nicht allein: Seine Partnerin Simone Jochim übernimmt als Assistenz die Verwaltung, Organisation und Koordination der Prüfstellen. „Bei uns sitzt immer jemand am Empfang, wir erklären den Kunden, wenn etwas an ihrem Auto nicht stimmt – das gibt es bei der Konkurrenz oft nicht“, sagt sie. Das Team, das sich künftig auf zwei Prüfstellen verteilt, besteht aus sechs Prüfingenieuren, einer Prüfingenieurin in Ausbildung sowie drei Mitarbeitern für Verwaltung und Empfang.

Vorerst nur ein Prüfstand

Das Angebot vor Ort umfasst amtliche Dienstleistungen wie Hauptuntersuchungen inklusive Abgasuntersuchung sowie Änderungsabnahmen und Oldtimer-Gutachten – für Pkw bis 3,5 Tonnen, Motorräder und Anhänger. Bisher gibt es einen Prüfstand, Platz für einen zweiten ist vorhanden: „Wir wollen erst einmal abwarten, wie das Geschäft in Speyer anläuft – bei Bedarf können wir dann vergrößern“, sagt Görreßen.

Termine sind bereits über die Internetseite der Prüfstelle buchbar. Neben Prüfungen im eigenen Haus ist zusätzlich geplant, dass Prüfingenieure im Außendienst bei Speyerer Werkstätten und Autohäusern vor Ort Fahrzeuge prüfen.