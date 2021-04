Nach einem Tag Pause wegen technischer Probleme hat das Ludwigshafener Gesundheitsamt am Dienstag wieder Daten zu Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. In Speyer kamen demnach neun Fälle hinzu, was die Inzidenz von zuletzt 225,5 am Sonntag auf 205,7 sinken ließ. Es ist nach den Städten Ludwigshafen und Worms der dritthöchste Wert im Bundesland. 304 Speyererinnen und Speyerer gelten aktuell als infiziert, 2579 waren es in der Summe seit Beginn der Pandemie. Ob nach der Verzögerung schon wieder alle Fälle erfasst waren, konnte die Stadt nicht mit Sicherheit sagen. Sie sei auf die Meldungen des Gesundheitsamts angewiesen.

„In der Prüfung“ waren laut Sprecherin Annika Siebert Infektionsfälle aus Kitas und Schulen. Demnach wurde aus dem Kinderheim Haus Gabriel und den Kitas St. Markus und Wormser Landstraße je ein positiver Schnelltest beim Personal gemeldet. Bei der „Wola“ komme ein Verdachtsfall bei einer engen Kontaktperson hinzu. Für die Siedlungsschule sei ein positiver Schnelltest von vorigem Freitag inzwischen mit einem positiven PCR-Test bestätigt worden. Seit Montag sind die Schulen wieder im Distanzunterricht.

Ergebnisse stehen aus

An der Förderschule im Erlich wurden laut Siebert nach drei Verdachtsfällen vom 20. bis 22. April zusätzliche Untersuchungen vorgenommen. Zwei Verdachtsfälle hätten sich bestätigt, einer nicht. Eine enge Kontaktperson sei ebenfalls infiziert, bei neun weiteren Kontaktpersonen stünden die Ergebnisse noch aus.