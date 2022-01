Ab Mittwoch, 19. Januar, wird am neuen Standort der kommunalen Impfstelle in der Stadthalle geimpft. Dafür wird nach Mitteilung der Stadtverwaltung ab Montag, 17. Januar, bis voraussichtlich Jahresende der westliche Teilbereich des Parkplatzes Stadthalle sowie der hintere Teilbereich zur Hälfte gesperrt. „Das Parkverbot für die genannten Bereiche gilt auch für Monats- und Jahresparkschein-Inhaber“, heißt es. Aufgrund der Reduzierung der Kapazitäten könnten im Bürgerbüro ab sofort keine Jahresparkscheine für den Parkplatz ausgegeben werden. Am Automaten vor Ort seien Monatsparkscheine erhältlich.