Die Vetec Ventiltechnik GmbH hat den ersten Abschnitt ihrer Standort-Aufwertung in der Siemensstraße abgeschlossen: Am Martinstag haben Geschäftsführer Uwe Vogel und Norbert Schlör von der Schlör & Faß GmbH eine neue Holzpellet-Heizanlage in Betrieb genommen. Sie verfügt nach Firmenmitteilung über eine Leistung von 750 Kilowatt und ersetzt bisherige Ölkessel.

Vogel beziffert die Kohlendioxid-Einsparung auf 200 Tonnen pro Jahr: „Damit wird eine nachhaltige Beheizung der Werkshallen sichergestellt.“ Die neue Heizzentrale wurde demnach zusammen mit einer neuen Lagerhalle errichtet und bildet den ersten Abschnitt für den neuen Verwaltungsbau, der bis Ende 2022 bei dem Tochterunternehmen der Frankfurter Samson AG fertiggestellt werden soll. Die Gesamtinvestition wurde mit vier Millionen Euro beziffert.