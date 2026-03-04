Die Frühen Hilfen der Stadt Speyer machen ein neues Onlineangebot für Mütter mit Kindern bis zu drei Jahren aus Speyer und Umgebung. Sie kooperieren dabei laut Verwaltung mit der Online-Gesprächsgruppe „Gemeinsam statt einsam“. Den Bedarf gebe es, weil Eltern von kleinen Kindern oft wenig Möglichkeit zum Durchatmen bleibe: „Viele Mütter fühlen sich erschöpft, überfordert oder innerlich angespannt. Genau hier setzt die neue Gesprächsgruppe an.“

Die Treffen finden alle zwei Wochen freitags (in den geraden Kalenderwochen) von 9.30 bis 11 Uhr online statt und sind kostenfrei. Der erste Termin ist also am 6. März. Interessierte könnten sich unter Telefon 06232 14-2925 oder per E-Mail fruehehilfen@stadt-speyer.de anmelden. Die Gruppe biete einen sicheren Rahmen für vertrauliche Gespräche, Austausch und gegenseitige Unterstützung.