In diesem Jahr wird die Grundsteuer, die Hauseigentümer zahlen müssen, neu bewertet. Besitzer einer Immobilie bekommen in den kommenden Monaten daher Post vom Finanzamt ins Haus – und müssen sich vor allem an eine Abgabefrist halten.

Die gute Nachricht ist: In diesem Jahr soll ein Informationsschreiben an alle Besitzer von Immobilien gehen, um darüber aufzuklären, was bei der Berechnung der neuen Grundsteuer zu beachten ist. Laut einer Pressemitteilung des rheinland-pfälzischen Finanzamts Speyer-Germersheim werden Betroffene also rechtzeitig vor der Abgabefrist informiert.

„Die Steuerpflichtigen erhalten auf dem Postweg ein Informationsschreiben des Finanzamtes mit den Basisdaten, die dem Amt zum jeweiligen Objekt zugrunde liegen und Hinweisen, wie die Erklärung abzugeben ist“, bestätigt Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadt Speyer. Nur wann genau das Schreiben kommt, ist nicht ganz klar. Das Finanzamt gibt dafür einen Zeitraum von Mai bis Juli 2022 im Bereich des Grundvermögens sowie bis August im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens an.

Stichtag 1. Januar

Entscheidend für die Festlegung der Grundsteuer ist der Wert des Grundbesitzes zum Stichtag 1. Januar 2022. Fällig wird die reformierte Grundsteuer aber nicht vor dem Jahr 2025, denn das Finanzamt rechnet damit, dass die Neubewertung der Grundsteuerwerte in Rheinland-Pfalz bis Mitte des Jahres 2024 andauern wird. Bis dahin werden also noch die bisherigen Beträge bezahlt.

Die Grundsteuer-Feststellung hat in den westdeutschen Bundesländern letztmalig im Jahr 1964 stattgefunden. In ostdeutschen Ländern beruhen die Werte noch aus Daten aus dem Jahr 1935. Das Bundesverfassungsgericht hatte daher geurteilt, dass diese alten Einheitswerte verfassungswidrig sind. Unter dem damaligen Bundesfinanzminister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde daraufhin eine entsprechende Reform angestoßen. Allein in Rheinland-Pfalz müssen dafür 2,5 Millionen Grundstücke von Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen, Geschäften, aber auch land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, neu bewertet werden.

Die Berechnung durch das Finanzamt bleibt dabei dieselbe, wie sie in Rheinland-Pfalz auch bisher durchgeführt wurde. Zunächst wird hierfür der Grundsteuerwert auf Basis der Erklärung der Eigentümer ermittelt. Dieser Grundsteuerwert wird erst mit der Steuermesszahl und in einem dritten Schritt mit dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde multipliziert.

Frist Ende Oktober

Damit der neue Grundsteuerwert von den Ämtern ermittelt werden kann, werden Angaben der jeweiligen Eigentümer benötigt. In dem erwähnten Informationsschreiben sollen Daten wie die amtliche Fläche, die Lagebezeichnung, der Bodenrichtwert oder das Flurstückskennzeichen bereits vermerkt sein, sodass diese von den Betroffenen für die abzugebende Erklärung direkt übernommen werden können.

Andere Daten müssen von den Eigentümern selbst ermittelt werden, darunter fällt unter anderem die Wohn- und Nutzfläche des Objekts, die Anzahl der Wohnungen, Garagen oder Tiefgaragenstellplätze sowie das Baujahr. Ab dem 1. Juli beginnt dann die elektronische Annahme der Feststellungserklärung über das Portal Elster (www.elster.de). Die Frist für diese Abgabe endet am 31. Oktober.