Eine neue Stiftung hat in Speyer ihren Sitz: Die Hans Paul Gessner Stiftung will die Rehabilitation erkrankter Kinder und junger Menschen unterstützen. Als Erstes profitierte der Kindernotarztwagen.

Der Förderverein des Kindernotarztwagens hat aus Stiftungsmitteln ein dringend benötigtes Reanimationsgerät erhalten, wie die Stiftung mitteilt. Sie werde auch weiterhin laufende Kosten im Zusammenhang mit dem Thoraxkompressionsgerät übernehmen. Der Stiftungsvorstand mit Sina Scharhag, Maren Piehler und Jana Dreyer, Geschäftsführerin Marielle Rohr sowie Rechtsanwalt Dennis Blum übergaben das Gerät an Mediziner Ingo Böhn, der von Waldsee aus den Kindernotarztwagen steuert.

Rechtsanwalt Blum von der Speyerer Kanzlei Blum, Lang, Scherner hat der Mitteilung zufolge den Prozess der Stiftungsgründung begleitet. Das Kapital stammt aus der Vermögensnachfolge des 2022 verstorbenen Unternehmers Hans Paul Gessner. „Die Stiftung steht noch ganz am Anfang. Sie freut sich über weitere Zustiftungen für den guten Zweck“, heißt es in der Mitteilung. Die Stiftung will demnach sachbezogen helfen, aber auch Wissenschaft und Forschung allgemein fördern. Dafür will sie sich noch bekannter machen. „Wir blicken mit Demut auf das Stiftungsvermögen“, lässt sich der Vorstand zitieren.

Kontakt

