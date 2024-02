In der Gutenbergstraße 19 in Speyer, nicht unweit des Altpörtels, eröffnet am 2. Februar um 18 Uhr eine neue Galerie. In ihr zeigen die Speyerer Künstlerinnen Susanne Lorenz und Christine Weinmüller ihre Arbeiten.

In den letzten beiden Monaten des vergangenen Jahres hatten die beiden Künstlerinnen schon einen Ladenraum am Königsplatz angemietet, um dort ihre Werke zu zeigen, aber dass der Raum dort nur befristet eine Galerie war, stand von Beginn an fest. Nun aber zeigen sie auf Dauer eine Auswahl ihrer Arbeiten – Gemälde in Öl und Acryl – in der Gutenbergstraße in dem Raum, in dem vormals Briefmarken verkauft und gehandelt wurden.

Ein Zeichen für die Kunst in der Stadt setzen und diese sichtbar machen, das wollen Susanne Lorenz und Christine Weinmüller mit ihrer Galerie, die nur den Namen Galerie trägt. Das ist in großen Lettern von außen zu sehen. Die beiden Künstlerinnen, die auch Mitglieder beim Künstlerbund sind, sind in der Kunstszene bestens bekannt und haben schon zahlreiche Ausstellungen regional und überregional aufzuweisen.

Ihre natürlich allesamt verkäuflichen Arbeiten sind prägnant und individuell in Stil und Aussage, harmonieren in dem Raum spürbar gut miteinander.

In dem Galerieraum sind vorne die Bilder von Christine Weinmüller zu sehen, die vor allem von Tierdarstellungen geprägt.

Natur spielt auch in den hinten ausgestellten Werken von Susanne Lorenz eine große Rolle.

Info

Vernissage mit Livemusik ist am 2. Februar um 18 Uhr in der Gutenbergstraße 19, geöffnet ist die Galerie dann jeweils Freitag 15 bis 18 Uhr und Samstag 10.30 bis 13.30 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 0176 70922383.

Infos zu den Künstlerinnen: www.susanne-lorenz.net, www.professionell-malen-zeichnen.de, das ist die Website von Christine Weinmüller, die in der Speyerer Bahnhofstraße 74 eine Kunstschule betreibt.