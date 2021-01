„Chancen auf dem Arbeitsmarkt“ sind laut Gymnasium am Kaiserdom einer der Vorzüge des neuen Angebots an der Schule. Leiter Hartmut Loos teilt mit: „Wir werden im kommenden Schuljahr als einzige Schule in Speyer Italienisch als Grundkurs in der MSS anbieten.“

Es handle sich dann um eine freiwillige, neu einsetzende Fremdsprache in der Oberstufe, die gut ins Profil des altsprachlichen Gymnasiums passe: „Mit Latein als Basis der romanischen Sprachen haben unsere Schüler in Orientierungs- und Mittelstufe bereits die Mutter kennengelernt. In der Oberstufe wartet auf sie mit Italienisch zweifelsohne ihre schönste Tochter.“ Leiter der Fachschaft Italienisch sei Oberstudienrat Martin Müller, so Loos. Für Interessenten am Gymnasium könnte das neue Angebot ein Kriterium sein, sagt er. Die Anmeldungen im Februar werden 2021 wegen Corona nicht vor Ort, sondern online oder per Brief entgegengenommen.