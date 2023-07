Die an der Ecke Butenschönstraße/Holzstraße am alten Heizwerk geplante neue Sammelunterkunft für bis zu 75 Geflüchtete sorgt weiter für Diskussionen. Anwohner aus dem Oberkämmerer sowie Eltern von Schulkindern aus Speyer und dem Umland wehrten sich zuletzt gegen die angedachte Containersiedlung. Die Stadt will am Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr, im Judomaxx über das Vorhaben informieren. Alle, die bereits im Vorfeld eine schriftliche Einladung der Stadt erhalten haben, können sich hierüber zur Info-Veranstaltung anmelden, teilt die Verwaltung mit. Auch andere Personen mit Wohnsitz in Speyer dürfen sich separat unter Angabe von Name und Adresse anmelden per E-Mail an: sachgebietasyl@stadt-speyer.de. Der Verwaltung sei daran gelegen, „dass allen voran die Anwohnenden im näheren Umfeld an dieser Veranstaltung zum geplanten Standort – nicht generell zur Flüchtlingspolitik und zur allgemeinen Situation an den EU-Außengrenzen – teilnehmen, weshalb diese postalisch eingeladen wurden“, betont die Stadt. Mit der Anmeldung und unter Angabe des Straßennamens werde gewährleistet, dass die Verwaltung einen Überblick habe. Vorteil für die Teilnehmer: Sie könnten auf diese Weise „einen Sitzplatz erhalten und bei Bedarf zu Wort kommen“.

