Die Seniorenbetreuung Speyer Nord GbR ist als neuer Anbieter in der Domstadt an den Start gegangen.

Inhaberinnen sind Gerlinde Schließer aus Speyer und Julia Brück aus Ludwigshafen. Sie wollen Einzelbetreuung für Senioren in Speyer und Umland bieten. Schließer nennt als Beispiele Beaufsichtigung, Begleitung zu Terminen, Kochen sowie Beschäftigung. Dazu gehörten aber keine pflegerischen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten im engeren Sinn, erklärt sie. Schließer ist 64 Jahre alt, war Leiterin der Sozialen Betreuung im Salier-Stift Speyer und ist seit Ende vorigen Jahres im Ruhestand. Brück war eine Kollegin bei Salier-Stift-Betreiber WBG, für den sie tätig bleibt.

Schließer sieht einen „sehr großen Markt“ für das Angebot. Sie hat Erfahrungen in der Begleitung von Menschen und zusätzlich zu den Hausbesuchen ein Angebot des neuen Unternehmens entwickelt, das zur Institution werden soll: ein „Sonntagscafé“ für Menschen mit beginnender und mittelschwerer Demenz an jedem ersten und dritten Sonntag im Mehrgenerationenhaus in Speyer-Nord.

Ihr schwebt eine anspruchsvolle Beschäftigung für je acht bis zehn Personen vor, die deren Gesundheit und Selbstwertgefühl dienen könne. Betreuende Angehörige könnten sich in dieser Zeit entspannen. Sie könnten die anfallenden Kosten über die sogenannten Entlastungsleistungen nach Paragraf 45b des Sozialgesetzbuchs abrechnen. Kontakt: Telefon 0178 6655950 oder 0621 5496899.