Die Roßmarktstraße wird um ein Fachgeschäft reicher: Bianca Wagner richtet dort, neben dem Traditionshaus Hut Beisel, ihren Laden ein, in dem in Zukunft Siebträgermaschinen für Kaffee angeboten werden. Die Marke „Bellezza“ vertreibt Wagner. Für sie ist es ein bewusst gewählter Neustart.

Wagner ist in Schwetzingen zuhause. Rund 20 Jahre lang war sie Teamleiterin beim Unternehmen Astrazeneca, arbeitete im Anschluss in einem Reilinger Familienunternehmen. „Am Schluss war ich unterfordert“, sagt Wagner. Durch Bekannte wuchs in ihr die Idee, sich in einer bislang fremden Branche selbstständig zu machen.

Die Schwetzingerin hat sich für Maschinen der Firma Bellezza entschieden. Diese haben laut Halbitalienerin Wagner „viel technische Raffinesse und einige Spielereien“. Zudem habe die Geschäftsidee sie überzeugt, merkt Wagner an. Seit 2017 existiert das Markenunternehmen in Heidelberg. Die Geschäftsfrau sagt, sie habe sich bewusst für den Standort Speyer entschieden. „In diese Stadt wollte ich schon immer. Sie hat einfach Flair. Die Anbindung zur Pfalz generell ist auch gut“, lautet ihre Begründung.

Auch Speisen und Getränke

Abgesehen von den Siebträgermaschinen, die weltweit vertrieben werden, wird es in dem Geschäft, das den Namen „Bellawerk“ trägt, auch einige Speisen und Getränke geben, darunter Prosecco, Florentiner, Mandelgebäck und Nudelvariationen. „Coffee to go“ werde ausgeschenkt. Die offizielle Eröffnung ist für den Samstag, 10. Juli, geplant. Geöffnet ist das Ladengeschäft von Montag bis Samstag ab 10 Uhr. Individuelle Beratungstermine können zudem vereinbart werden: kontakt@bellawerk.de. xsm