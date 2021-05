Die alte Feuerwache in der Industriestraße soll weg. Die Nachfolgerin ungefähr an gleicher Stelle soll den Ansprüchen der Zeit gerecht werden, funktional und von den Laufwegen optimal sein. Die Kosten: um die 23,9 Millionen Euro. Ein gerechtfertigter Preis?

Warum neu? Antworten auf die Frage gaben Hanns-Peter Kirchmann und Mahammad Samier Rida vom Planungsbüro Kplan AG aus Abensberg: „Weil die Feuerwache gut 40 Jahre alt ist und zu einem Zeitpunkt gebaut wurde, wo zwar nicht mehr mit dem Pferdewagen ausgerückt, aber anders gearbeitet wurde.“ 70 Prozent Brände, 30 Prozent Hilfeleistungen – so sei die Arbeit der Feuerwehr früher gesplittet gewesen. „Heute“, so Architekt Kirchmann, „ist es umgekehrt.“

Ergo: Die Feuerwache, bestehend aus Haupt- und Werkstattgebäude sowie Feuerwehrturm, soll abgerissen und neu gebaut werden. Inwieweit es Synergieeffekte bringe, wenn der benachbarte Bauhof ebenfalls neu gebaut würde, wird untersucht. Laut Kirchmann ist die bisherige Fläche für eine gewachsene Wehr zu klein, das Gelände nicht optimal ausgenutzt, die Leitstelle nicht sicher, die technische Ausrüstung nicht aktuell.

Eigenstromversorgung geplant

Die neue Feuerwache mit Eigenstromversorgung soll laut Rida rechteckig mit zentriertem Innenhof sein und in Massivbauweise entstehen, wie Christian Lanzinger vom Kplan-Vorstand anmerkte. Massiv deshalb, da die Architekten derzeit aufgrund der fehlenden Ausdehnungsmöglichkeit in der Breite planerisch in die Tiefe gehen. Eine Tiefgarage ist vorgesehen. Untergebracht werden soll dort der Katastrophenschutz. Für das Ausheben der Baugrube und den Erdbau allgemein fallen 427.031 Euro an, wobei allein für die Tiefgarage 22.300 Kubikmeter Erdboden ausgebaggert werden müssen.

Das Hauptgebäude mit Hauptalarmausfahrt soll laut Rida längs der Industriestraße entstehen, eine zweite Ausfahrt zur Heinkelstraße hin. Grundsätzlich haben die Architekten auf eine sinnvolle Kombination der Bereiche für freiwillige und hauptamtliche Feuerwehr geachtet. Die Ehrenamtlichen sollen an der Industriestraße parken und nach Frauen und Männern getrennt in die entsprechenden Umkleidebereiche im Gebäude gelangen.

Oben die Hauptamtlichen

Das erste und zweite Obergeschoss soll vornehmlich den Hauptamtlichen vorbehalten werden. Die Leitstelle ist ganz oben angedacht. „Es gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen. Sie wird schusssichere Fenster haben und nur durch eine Schleuse zu erreichen sein“, so Kirchmann. Großzügige Wasch- und Duschräume entstehen, Schulungs- und ein Fitnessraum ebenso und ein Verwaltungsbereich. Rutschstangen in die Fahrzeughalle sind eingeplant.

Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann kommentierte: „Beim Neubau bleibt kein Raum für Fantasie.“ Alle Ideen seien der Notwendigkeit geschuldet. „Das ist ein Sonderprojekt. Es geht um die Sicherheit unserer Bevölkerung“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion stimmte Plan und Kostenschätzung fraktionsübergreifend zu – ein Signal an den Stadtrat, der am 19. November abschließend entscheiden soll.

Daten & Fakten: Das Gebäude

Volumen: 11.763 Kubikmeter

Gesamtbruttogeschossfläche: 12.116 Quadratmeter

Rauminhalt: 63.000 Kubikmeter

Abbruch: 10.000 Kubikmeter

Stellfläche für „rote“ Fahrzeuge: 1650 Quadratmeter

Geschätzte Bauzeit: 2,5 Jahre

Zur Sache: Ein Zusatzplan

Mit etwas Glück kann der Neubau der Feuerwache günstiger ausfallen. Dann nämlich, wenn der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) sein Gelände frei macht. Das grenzt unmittelbar an die Hauptfeuerwache an. „Wir sind mit den Nachbarn im Gespräch“, sagte OB Stefanie Seiler (SPD). Diese seien selbst auf die Stadt zugekommen. „Wir haben ihnen ein Grundstück angeboten und warten jeden Tag auf das Ergebnis der laufenden Prüfungen“, so Andreas Kardos von der Bauverwaltung. Beim THW sei dafür die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zuständig. Sollte die Fläche frei werden, hieße das: „Erst kommt ein Gutachten, dann der Wertausgleich und dann könnten wir sofort anfangen zu bauen.“ Die Tiefgarage – ein großer Brocken der Finanzierung – wäre dann nicht erforderlich.