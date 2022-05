Das Technische Hilfswerk Speyer (THW) freut sich über zwei neue Fahrzeuge und über einen neuen Lkw-Anhänger. Bei der Übergabe am Samstag wurde deutlich, warum sie dringend notwendig sind.

„Trotz der Pandemie wollen wir einsatzfähig bleiben“, sagte der Speyerer THW-Dienststellenleiter und Ortsbeauftragte Jan Görich. Der neue Einsatz-Leitwagen habe 65.000 Euro gekostet und sei aus Bundesmitteln beschafft worden. Er sei mit modernster Technik ausgestattet, die Funkgeräte seien digital und analog. „Der darin sitzende Einsatzleiter kann sich einen Überblick verschaffen und teilt von dort aus seine Leute ein“, so Görich. So werde das THW dem Motto gerecht: „Helfen mit Technik und Verstand.“

Der Lkw-Anhänger sei mit einer Wechselbrücke ausgestattet worden – eine wichtige Investition in die Logistik, weil damit auch Güter transportiert werden könnten. Gerade bei der Tragödie im Ahrtal habe sich gezeigt, wie notwendig Ladekapazitäten sind, um alles, was benötigt wird, zu transportieren. Die Kosten für die Wechselbrücke beliefen sich laut Görich auf 15.000 Euro. Zum Einsatz komme eine in Speditionen übliche Technik. Der Anhänger sei aus Bundesmitteln beschafft worden. Er sei vielseitig einsetzbar: Mit der Wechselbrücke könne auch ein Gerüst gebaut werden, um etwa ein einsturzgefährdetes Haus abzustützen.

Förderverein hilft aus

Als drittes neues Fahrzeug gibt es einen weißen Pkw mit blauen Streifen, den der Förderverein des THW finanziert habe. „Die Kosten dafür betragen 25.000 Euro, die aus ehrenamtlichem Engagement zusammengekommen sind, wie beispielsweise dem Altstadtfest oder der Kult(o)urnacht“, informierte der Dienststellenleiter. Dieses Fahrzeug diene dem Transport der Helfer. 130 von ihnen gebe es im Ortsverband Speyer. Tankkosten und Instandsetzung der Fahrzeuge übernehme der Bund. Die politische Prominenz bei der Übergabe der Fahrzeuge betonte die Bedeutung des THW im Katastrophenschutz.