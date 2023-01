Seit vier Jahren ist der Seniorenbus des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Speyer unterwegs, um ältere Menschen „aus der Isolation zu holen und ihnen den Weg zum Einkaufen, zum Arzt, zur Verwaltung oder zu Freizeiteinrichtungen zu ermöglichen“, so Awo-Geschäftsführerin Ruth Bohn. Gestartet ist das kostenlose Angebot im Januar 2018, in der Pandemie hatte der Fahrdienst einige Zeit ausgesetzt. Fahrzeiten sind nun dienstags und freitags von 8:30 bis 16:30 Uhr. Mitfahrer müssen sich montags oder donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr unter der Mobilnummer 0176 62879605 anmelden und Namen, Adresse, Telefonnummer sowie Fahrtwunsch hinterlassen. Infos: Telefon 06232 79373.