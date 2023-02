Für sieben Standorte kündigt die Stadt neue Fahrradabstellanlagen an. Im Jahr 2023 sollten der Bereich vor dem Museum Schpira in der Kleinen Pfaffengasse, der Domplatz, der Martin-Luther-King-Weg bei der Gedächtniskirche, die Halle 101, die Allerheiligenstraße, die St.-Guido-Straße und die Lindenstraße bedacht werden. Vor der Halle 101 wird demnach eine bisherige Rasenfläche gepflastert und mit Einzel- und Doppelbügeln für 60 bis 70 Drahtesel versehen. Am Domplatz sei zum Museumskreisel hin eine Radservicestation mit Möglichkeit für Reifen-Reparaturen geplant, die mit Spenden der „Sattelfest“-Initiative finanziert werde. Johannes Jaberg (Grüne) forderte im Bauausschuss Fahrradabstellplätze auch an Standorten von Carsharing-Autos.