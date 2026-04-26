Brandschutz im Dom ist ein komplexes Thema. In zwei Führungen am Sonntag, 3. und Montag, 4. Mai, wird es Besuchern jeweils ab 15 Uhr erstmals nähergebracht.

Anlass ist laut Mitteilung des Bistums der Gedenktag des heiligen Florian am 4. Mai. Er gilt unter anderem als Schutzpatron der Feuerwehr. Geleitet werden die Führungen vom ehemaligen Stadtfeuerwehrinspekteur Michael Hopp. Seit seiner Pensionierung ist er als Domführer tätig. Während der fachkundigen Führung werde der Dom einerseits von außen besichtigt, es sind aber auch ein Gang durch den Dom, hinauf in den Kaisersaal und über den Südwestturm bis in den Dachraum geplant. 180 Stufen müssten zurückgelegt werden. Dabei würden vorbeugender Schutz, aber auch das Vorgehen der Feuerwehr im Ernstfall erklärt. Wegen der besonderen örtlichen Gegebenheiten sei die maximale Teilnehmerzahl auf 15 Personen pro Gruppe begrenzt. Teilnehmer müssten mindestens zwölf Jahre alt sein. Voraussetzung für das Betreten der besonderen Bereiche sei festes Schuhwerk. Tickets für 18 Euro pro Person (12 Euro ermäßigt) sind vorab über die Plattform Reservix buchbar. Sie ist unter dem Link dom-zu-speyer.reservix.de/p/reservix/event/2557524 erreichbar.