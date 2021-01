Vier Anzeigen wegen Internet-Betrugs sind am Mittwoch bei der Polizei Speyer eingegangen. Die Betroffenen kommen aus Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis. In einem Fall bestellte ein 18-Jähriger nach Mitteilung der Polizei am 30. Dezember über einen Onlineshop eine Playstation 4 für 254 Euro. Er überwies das Geld für die Spielekonsole, erhielt jedoch keine Ware. „Nachträgliche Kontaktversuche bei dem Onlineshop – der inzwischen nicht mehr aufrufbar war – verliefen ohne Erfolg“, so die Polizei.

Ähnlich erging es einem 35-Jährigen, der am 6. Januar 60 Euro auf ein spanisches Konto überwies für einen Trinkwassersprudler, den er im Internet bestellt hatte. Später stellte der Mann fest, dass es sich um einen „Fakeshop“, also einen gefälschten Onlineshop, handelte.

In einem weiteren Fall fiel einem 45-Jährigen am 4. Januar auf, dass Unbekannte über seinen Account ein I-Phone 12 für 1230 Euro bestellt hatten – als Lieferadresse hatten sie einen Paketshop angegeben. Der 45-Jährige reagierte noch rechtzeitig und kontaktierte den Verkäufer, der die Auslieferung der Ware stoppte.

Ebenfalls am 4. Januar bestellte eine 45-jährige Frau über Facebook eine Playstation 5 für 500 Euro. Auch sie überwies das Geld, erhielt jedoch keine Ware.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang von Spontankäufen vermeintlicher Schnäppchen im Internet ab. „Informieren Sie sich vorab immer über den Händler, indem Sie den Namen des Shops in eine Suchmaschine eingeben oder erkundigen Sie sich bei der Verbraucherzentrale“, lautet ein Tipp der Beamten zum Schutz vor Internetbetrug. Kostenfreie Programme wie „Web of Trust“ oder „Abzockschutz“ zeigten zudem die bekanntesten Fakeshops im Internet auf. Weitere Hinweise zum Schutz vor Internetbetrug bietet die Polizei unter www.polizei-beratung.de.