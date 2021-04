Ein Umzug steht im Mai für die Spendenstation der beiden Kleiderläden „Von Mensch zu Mensch“ des Deutschen Roten Kreuzes Speyer (DRK) an. Laut dem DRK-Vorsitzenden Roger Munding geht es „nach guten Gesprächen mit der Gewo“ von der Normand-Reithalle in die direkte Nachbarschaft des Kleiderladens in der Lessingstraße. „Das ist keine Notlösung“, betont er. Die neuen Räume seien mit Heizung und Licht ausgestattet. Regale für das neue Lager würden noch gesucht. „Bis Mai kann Kleidung für Kinder, Frauen und Männer nach wie vor mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr in der Reithalle abgegeben werden, danach an der neuen Adresse“, betont Munding.

Geschäftsführerin Caroline Diven blickt bezüglich der Kleiderläden zurück auf „ein Jahr, in dem die Karmeliterstraße ganz zu und die Lessingstraße mehr geschlossen als geöffnet war“. Rund 40 Ehrenamtliche stünden aber in den Startlöchern. „Sie hoffen, dass sie bald wieder gut erhaltene Kleidung zum kleinen Preis verkaufen können“, betont Diven. Das angebotene Termin-Shopping sei noch nicht stark angenommen worden. Wer sich dafür interessiert, könne sich unter Telefon 06232 60020 anmelden.