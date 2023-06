Ein permanenter Müllsammelcontainer vor dem Wertstoffhof – so lautete der Vorschlag der Stadtratsfraktion „Unabhängig für Speyer“ (UfS). Ihm wird nicht gefolgt. Als Alternative sollen jedoch zusätzliche Container für Textil- und Elektroschrott im Stadtgebiet aufgestellt werden.

Auslöser für den Vorstoß war laut UfS der Ärger von Speyerern, die sich mit der Umstellung des Wertstoffhofs auf Terminvereinbarung zur Abfall-Anlieferung schwer tun. Das ganze System wäre flexibler, wenn vor der Zufahrt zur städtischen Einrichtung bei der Kläranlage ein permanenter Sammelcontainer aufgestellt würde, sagte Maria Montero-Muth im Werksausschuss. Auch ein anderer Standort oder sogar mehrere im Stadtgebiet wären denkbar. Das Gremium hat sich jedoch mehrheitlich für ein anderes Vorgehen entschieden: Es soll ein Konzept für einen Modellversuch entstehen, bei dem dezentral zusätzliche Sammelcontainer für Altkleider und Elektroschrott neben geplante Glascontainer gestellt werden.

Voraussichtlich in der „Grünen Mitte“ bei St. Hedwig in Speyer-West soll demnach der Versuch gestartet werden, drei unterschiedliche Abfall-Container an einer zentralen Stelle zu konzentrieren. Glascontainer sollen bis zum 1. Januar 2024 ohnehin an etlichen Stellen im Stadtgebiet aufgestellt werden und die bisher zur Altglasentsorgung zur Verfügung gestellten grünen Säcke ersetzen. Die einzelnen Standorte sind noch nicht bekannt. Die angesprochenen Supermärkte sind hinsichtlich der Glas-Containeraufstellung „nicht so offen wie gedacht“, berichtete die zuständige Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) im Ausschuss.

EBS-Vertreter skeptisch

Jürgen Wölle, bei den Speyerer Stadtwerken Teamleiter für Entsorgungsdienstleistungen, hatte das von UfS favorisierte Modell skeptisch gesehen. „Es sind beispielsweise für Altkleider und für Elektroschrott bereits zahlreiche Müll-Abgabemöglichkeiten vorhanden“, betonte er. Zum Jahresbeginn 2025 sollen demnach Textilabfälle getrennt gesammelt werden. Für Altpapierentsorgung, für die UfS ebenfalls Sammelcontainer vorschlägt, gebe es keinen Bedarf an Containern, sagte Wölle. „Wir haben für jede Abfall-Art eine Entsorgungsmöglichkeit“, sagte Münch-Weinmann.

Nach UfS-Vorstellungen könnte der Vorschlag mit zentralen Containern etwa für Elektrogeräte, Farben oder Batterien auch wildem Müll entgegenwirken. Diese Ansicht teilte der Ausschuss nicht. Die Entsorgungsbetriebe unterstützten bereits unterschiedliche Initiativen wie die Umweltpaten bei ihrem Engagement gegen wilden Müll in und um Speyer. Wölle: „Ehrenamt und Stadt tun viel gegen dieses Problem.“

Ein Jahr Probelauf

Der auf ein Jahr begrenzte Probelauf mit zusätzlichen Textil- und Elektro-Containern bedeute mehr Arbeit und koste zusätzliches Geld, gab Münch-Weinmann zu bedenken. „Der Kosten-Nutzen-Ausgleich muss stimmen“, nannte sie als Bedingung für eine Verlängerung. Die Verwaltung wird ein Grobkonzept für den Versuch erarbeiten, über das der Ausschuss in seiner nächsten Sitzung am 20. September entscheiden soll.