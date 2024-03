Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine neue Eisdiele in Speyer, diesmal nicht in der Innenstadt: Zusammen mit einer Geschäftspartnerin hat Yakup Yildiz den Laden in Speyer-West eröffnet. Eine Zielgruppe hat der Inhaber besonders im Auge.

Über seinen Cousin, der direkt nebenan in der Theodor-Heuss-Straße den Dönerladen „Star“ betreibt, ist Yakup Yildiz auf die schon länger ungenutzte Geschäftseinheit aufmerksam