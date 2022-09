Die städtische Nachbarschaftshilfe bietet ab dieser Woche eine neue Schulung für Ehrenamtliche an.

Älteren Mitbürgern Lebensqualität und Sicherheit bewahren – das sind laut Stadt wichtige Ziele der Nachbarschaftshilfe Speyer. Dafür werden aktuell neue Ehrenamtliche gesucht. Ab Dienstag, 6. September, wird deshalb eine Schulung angeboten, die auf die Einsätze vorbereitet. Der Kurs findet der Mitteilung zufolge über fünf Wochen bis 4. Oktober immer dienstags von 14 bis 17 Uhr statt und wird durch einen einmaligen Erste-Hilfe-Kurs an einem Samstag ergänzt. Der erste Termin endet bereits um 16.30 Uhr.

Wer sich in flexibler Zeitgestaltung ehrenamtlich einbringen, an der Vorbereitung teilnehmen oder selbst die Nachbarschaftshilfe nutzen möchte, kann mit Christina Werling vom städtischen Seniorenbüro in Kontakt treten: telefonisch unter 06232 14-2665 oder per E-Mail an christina.werling@stadt-speyer.de. Auf Speyer.de wird in der Rubrik „Familie und Soziales“, „Senioren“, informiert.