Die E-Mobilität ist nach Stadthalle und Edith-Stein-Platz jetzt auch in Speyer-West angekommen. Die Stadtwerke und Stadtmobil Rhein-Neckar haben am Dienstag fünf Ladestationen auf dem Berliner Platz in Betrieb genommen. Zudem gibt es ein drittes E-Carsharing-Auto. Der private Wagen soll damit langfristig überflüssig werden.

Von Ellen Korelus-Bruder

Klares Ziel der Kooperationspartner ist es, E-Mobilität in Speyer voranzubringen. „Wir wollen langfristig den eigenen Pkw durch Carsharing ersetzen“,