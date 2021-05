Speyer. Das Lindner Hotel & Spa Binshof hat eine neue Leiterin: Ulrike Schmitz-Delgado (50) wird ab 1. Juni Direktorin des mit 132 Zimmern und Suiten größten Beherbergungsbetriebs der Domstadt.

Schmitz-Delgado folgt in Speyer auf Kai Harmsen, der den Lindner-Konzern verlassen habe, und auf Interimschef Matthias Jannusch, so eine Sprecherin. Für die neue Chefin ist es laut Firmenmitteilung die vierte Leitungsfunktion bei der Lindner Hotel AG. Sie war demnach schon in Hessen und Bayern Hausverantwortliche. Zuletzt habe sie das H+ Hotel Limes Therme Aalen geleitet. In ihrer Vita steht auch ein sechsjähriger Aufenthalt als Hotelberaterin in Honduras.

Wieder für Lindner tätig zu sein, sei für sie „gerade in den aktuellen Zeiten ein wenig wie nach Hause zu kommen“, wird die neue Direktorin zitiert. Lindner-Vorstand Andreas Krökel lobt sie als die Richtige für das mit seinem breiten Angebot für Tagungs-, Urlaubs-, Restaurant- und Spa-Gäste „anspruchsvollen Produkt“ Binshof.

Hoffen auf Lockerungen

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel war laut der Sprecherin auch im Lockdown für Geschäftsreisende geöffnet. Nun werde auf einen schnellen Gästezuwachs auf Basis der Lockerungen bei touristischen Reisen gehofft. Wann der 5200 Quadratmeter große Wellnessbereich öffnen darf, werde noch geklärt.