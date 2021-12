Am Freitag, 3. Dezember, öffnet laut Informationen der Stadtverwaltung ein neues Corona-Schnelltestzentrum auf dem Postplatz. Wie Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach mitteilt, ist dort täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht notwendig. Auf dem Parkplatz von McDonald’s und Venice Beach in der Wormser Landstraße 196 soll zudem ab Mitte oder Ende nächster Woche ein weiteres Testzentrum in Betrieb gehen. Es wird laut Eschenbach vom Pflegedienst Handermann betrieben, der in der Vergangenheit schon Schnelltests auf dem Berliner Platz anbot. Am Donnerstag hatte die Stadt bereits mitgeteilt, dass auch Planungen für ein Drive-in-Testzentrum in Speyer laufen.

Der Maltester-Hilfsdienst, der in Kooperation mit der Stadt Speyer ebenfalls ein Testzentrum im Bruder-Konrad-Haus, Am Anger 4, betreibt, hat außerdem angekündigt, die Testzeiten zu erweitern. Auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat in der Seekatzstraße 5 (Jugendförderung) bereits eine Teststelle eingerichtet. Der DRK-Kreisverband Speyer bietet Abstriche in den Räumen des ehemaligen „Stifts“ in der Spitalgasse an. Alle Öffnungszeiten und Infos zur Terminvereinbarung gibt es unter www.speyer.de.