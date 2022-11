Bettina Rademacher-Bensing (57) wird die neue Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Rheinland-Pfalz. Sie wurde laut DRV am Donnerstag auf Vorschlag des Vorstands gewählt und wird ihr Amt zum 1. Februar 2023 antreten.

Rademacher-Bensing folgt auf Matthias Förster, der in den Ruhestand tritt. Die DRV Rheinland-Pfalz mit Sitz in Speyer betreut mit ihren 2200 Mitarbeitern 1,5 Millionen Versicherte, 80.000 Arbeitgeber und zahlt 641.000 Renten ins In- und Ausland. Rademacher-Bensing, promovierte Sprach- und Sozialwissenschaftlerin, ist bisher in der Geschäftsführung der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit tätig. Sie ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt in Mannheim.