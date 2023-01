Diana Franke-Chowdhury ist neue Chefärztin der Geriatrie (Altersmedizin) am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer. Das hat die Einrichtung in einer Mitteilung am Montag bekanntgegeben. Die 55-Jährige habe die Leitung der Abteilung, zu der 55 stationäre Betten sowie die angeschlossene Geriatrische Tagesklinik mit 16 Behandlungsplätzen gehören, zum Jahreswechsel von Nikolai Wezler übernommen. Nach rund sieben Jahre in der Klinik sei Wezler zu einer internistischen Speyerer Praxis gewechselt.

Franke-Chowdhury war bis zu ihrem Wechsel nach Speyer fünf Jahre lang Chefärztin der Klinik für Geriatrische Rehabilitation am Diako Mannheim, nachdem sie dort bereits ein halbes Jahr zuvor als Leitende Oberärztin und bereits von 2006 bis 2011 als Assistenzärztin und später als Oberärztin tätig war. Von 2012 bis 2016 war sie Leitende Oberärztin der Geriatrie des St. Marien-Krankenhauses Ludwigshafen. Während ihres Studiums sei die gebürtige Niedersächsin, die mit ihrer Familie in Mannheim wohnt, unter anderem rund ein Jahr lang an Kliniken in Zimbabwe und mit den German Doctors in Bangladesch tätig gewesen.