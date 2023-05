Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der renommierte Bariton Klaus Mertens und Markus Eichenlaub, der seit zehn Jahren als Domorganist in Speyer amtiert, haben eine neue CD herausgebracht. Titel ist „Der Herr ist mein Hirte. Romantische Psalmvertonungen“. Das aparte Repertoire wird von dem Duo aufs Schönste vorgetragen. Entstanden ist die CD nicht in der Pfalz, sondern in der Eifel.

Die CD, erschienen unter dem Label Diamo und entstanden in Koproduktion mit SWR2, bringt ein sehr spezielles, schönes und stimmungsvolles Repertoire: romantische Psalmvertonungen für Sologesang