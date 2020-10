Sie hat schon Fans und Gegner: Dabei ist die geplante neue Rad- und Fußwegbrücke über die B39 noch gar nicht gebaut. Ab Montag, 19. Oktober, bis einschließlich Freitag, 13. November, sind die Pläne online einzusehen. Das Online-Angebot ersetzt die Auslegung im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, die in einer Sitzung des Stadtrats am 18. Juni beschlossen worden war, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Während dieser Frist besteht die Möglichkeit, weitere Informationen zum geplanten Projekt zu erhalten, den Plan zu erörtern und sich zu äußern. Auch eine Terminvereinbarung dazu im Stadthaus ist möglich.

Der Bebauungsplan tangiert die Geltungsbereiche „Am Priesterseminar“ und „Kaserne Normand“. In diesen sind öffentliche Verkehrs- und Grünflächen festgesetzt, die durch die Neugestaltung überplant werden. Geplant ist die Brücke als Teil des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt Speyer-Süd“ und soll die Verbesserung der Anbindung der südlich der B39 gelegenen Wohnbereiche und die Verbesserung der Verbindung zweier Teilbereiche zur Folge haben, heißt es weiter.