Um 450 Euro haben unbekannte Täter eine 51-Jährige per Internetbetrug gebracht. Die Frau wollte am vergangenen Samstag einen Stuhl über eine Onlineplattform verkaufen. Laut Polizei meldete sich ein Käufer und bot der Verkäuferin an, die Zahlung über die Funktion „sicher bezahlen“ abzuwickeln. Dafür erhielt sie ein Link, über den sie ihre Bankdaten angeben sollte. Es wurde vorgetäuscht, dass die Zahlungsabwicklung nicht funktioniert habe und sie ihre Daten noch zwei weitere Male eingeben soll. Statt Geld zu erhalten, verlor sie jedoch welches. Laut Polizei kam es in Speyer in letzter Zeit vermehrt zu Betrügereien im Internet oder per Messenger. Die Polizei rät unter anderem: „Nutzen sie keine unsicheren Zahlungsmethoden wie Western Union oder Paysafecard. Und geben Sie niemals Login-Daten oder Passwörter an Dritte weiter.“