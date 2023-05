Der Name ist holprig, aber derzeit noch Programm: Am Freitag wurde die „Begegnungsstätte für Familien in Speyer-Süd“ in der früheren Apotheke eröffnet und wird am Samstag beim Stadtteil-Frühlingsfest der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Öffnungszeiten sind abhängig von den Angeboten. Bis zum 31. Mai soll ein Namenswettbewerb die griffigste Bezeichnung herausfinden.

„Familie besteht aus allen Generationen“, erklärt Inga Zimmermann, Leiterin der Begegnungsstätte am Platz der Stadt Ravenna. Ziele seien daher die Hinwendung zu Kindern, Eltern und Großeltern, zu Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren. Die Nähe zu Grund- und Förderschule sowie zur katholischen Kindertagesstätte St. Markus eröffne viele Möglichkeiten zur Begegnung, ist Zimmermann überzeugt. Auf der Suche nach Ehrenamtlichen und Honorarkräften stehe sie erst ganz am Anfang, wirbt sie im RHEINPFALZ-Gespräch um geeignetes Personal. Mit diesem könnten dann Projekte gestemmt werden.

Möglich geworden ist die Begegnungsstätte durch das Bundesprogramm „Soziale Stadt“. Mit entsprechenden Fördergeldern hat die Stadt die frühere Apotheke am Platz der Stadt Ravenna – inzwischen mit dem Beinamen „Platz der Kinderrechte“ versehen – und den angeschlossenen Friseurladen gekauft. „Speyer-Süd ist nach -Nord und -West das dritte Soziale-Stadt-Programm, an dem die Stadt beteiligt ist“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Zur Halbzeit des Bundesprogramms startet die Begegnungsstätte nächste Woche mit einem „Musikgartenkurs“ ein Angebot in musikalischer Früherziehung. Das „Café Anna“, das montags bisher im Quartiersbüro gegenüber veranstaltet wird, soll nach Angaben Zimmermanns in Kürze in die Begegnungsstätte umziehen. „Es fehlt nur noch der Teppich“, berichtet sie.

Auf Unterstützung angewiesen

Für Juni sei ein regelmäßiges Grundschultreffen geplant, berichtet die Leiterin. Mit ihrer halben Stelle sei sie nicht in der Lage, alles selbst zu übernehmen. Deshalb sei sie auf personelle Unterstützung angewiesen, um ein breites Angebot für alle Generationen entwickeln zu können.

Hell und freundlich eingerichtete Räume laden zu Begegnung, Beratung und Projekten ein. Im vorderen Bereich – da, wo, die Apotheke war – soll ab nächster Woche Begegnung stattfinden. Der bisherige Friseursalon dahinter bietet Raum für Kurse und Beratung sowie Lagerfläche. „Die Öffnungszeiten sind an die Angebote gebunden, die die Begegnungsstätte realisieren kann“, sagt Zimmermann. „Zum ersten Kennenlernen sind Besucher am Samstag von 14 bis 18 Uhr eingeladen.“ Um 14 Uhr beginnt auch das Frühlingsfest der Kita St. Markus auf dem Platz der Stadt Ravenna direkt vor der neuen Einrichtung, um 18 Uhr das Stadtteilfest mit Live-Musik.

Noch bis zum 31. Mai können Speyerer an der Namenssuche für die Begegnungsstätte teilnehmen: entweder per Postkarte oder per E-Mail an beteiligung@stadt-speyer.de mit Angabe von Name und Anschrift. Infos auch unter Telefon 06232 142236.