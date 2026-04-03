Wegen Arbeiten der Entsorgungsbetriebe an Kanalhausanschlüssen sind ab Dienstag, 7. April, die Allerheiligenstraße und die Mittelkämmererstraße gesperrt. Es werden jeweils Sackgassen ausgewiesen, die sich über die mehrmonatige Bauzeit entsprechend verändern, heißt es in einer Mitteilung. Im Akazienweg, wo die Stadtwerke Speyer Gas- und Wasserleitungen austauschen, werde die Baustelle in den Abschnitt zwischen Lärchen- und Fichtenweg versetzt. Auch im einmündenden Eschenweg werden in der Zeit bis Ende Mai Versorgungsleitungen umgelegt. Vom 7. bis 10. April ist außerdem der Eselsdamm in Höhe der Hausnummern 52/54 wegen der Auswechslung zweier Kanal-Schachtabdeckungen für den Durchgangsverkehr gesperrt.