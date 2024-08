Anfang Juli sind die verbliebenen Telefonzellen in der Maximilianstraße abgebaut worden. Jetzt gibt es einen Ersatz auf den danach neu gepflastern Stellen.

Anfang Juli sind die verbliebenen Telefonzellen in der Maximilianstraße abgebaut worden. Jetzt gibt es einen Ersatz auf den danach neu gepflasterten Stellen. Die Stadt hat nach eigener Mitteilung Bäume in temporären Pflanzkübeln aufgestellt, um die Maximilianstraße aufzuwerten. Für die Fußgängerzone ist häufig mehr Grün gefordert worden. An die Stellen der früheren Telefonzellen – die Technik war schon länger ausgebaut – seien nun zwei Felsenbirnen und drei Amberbäume gekommen. Die Kübel erinnern an die Optik der ebenfalls abbaubaren Stadtoasen, die teils in der Nähe der neuen Bäume stehen.