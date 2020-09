Ministeriale Ehren für Schulen aus Speyer und dem Umland: Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat am Mittwoch in Mainz in einer Online-Veranstaltung das Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer und die Clemens-Beck-Grundschule Dudenhofen als „Digitale Schule“ geehrt. Die Auszeichnung „MINT-freundliche Schule“ dürfen seitdem das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium Speyer und die Karl-Hufnagel-Schule Harthausen tragen. MINT steht für das Zusammenspiel zwischen Digitalisierung und Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Ehrung der „MINT-freundlichen Schulen“ in Rheinland-Pfalz geschieht unter der Schirmherrschaft von Bildungsministerin Hubig und der Kultusministerkonferenz (KMK), Schirmherrin für die Ehrung der „Digitalen Schulen“ ist die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär (CSU). Das Jahr 2020 habe allen nochmals verdeutlicht, was für eine wichtige Rolle Digitales im Bildungssystem spiele, sagte Hubig bei der Übergabe der Auszeichnungen. „In der Covid-19-Pandemie erleben wir, dass Schulen sich stärker für die Chancen der digitalen Bildung öffnen. Sie wollen sich entwickeln und die eigene digitale Transformation vorantreiben.“ Landesweit wurden insgesamt 30 Schulen ausgezeichnet. Davon erhielten nach Angaben des Bildungsminsisteriums sechs Schulen das erste Mal die Auszeichnung. Weitere 24 Schulen wurden nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut mit dem Signet geehrt. Darüber hinaus wurden 18 Schulen, davon zehn erstmalig, als „Digitale Schule“ geehrt.