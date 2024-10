„Purrmanns Welt im Licht der Fotografie. Matisse, Liebermann, Rilke & Co.“: Die Eröffnung der neuen Sonderausstellung im Museum Purrmann-Haus Speyer ist am 11. Oktober um 18 Uhr im Historischen Ratssaal der Stadt Speyer. Monika Kabs, Kulturdezernentin der Stadt Speyer, begrüßt, zur Einführung spricht Maria Leitmeyer, die Kuratorin der Ausstellung. Musikalische Begleitung mit Musik aus den Goldenen Zwanzigern mit Andrey Zaychikov (Dozent an der Musikschule Speyer), Saxofon und Klavier. Die Ausstellung widmet sich den Persönlichkeiten aus dem künstlerischen, gesellschaftlichen und familiären Netzwerk von Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann. In den rund 100 Fotografien der Speyerer Ausstellung werden die Geschichten dazu lebendig und erzählen von den persönlichen Verbindungen zu Hans und Mathilde Purrmann. Die Ausstellung wird realisiert in Zusammenarbeit mit der fotografischen Sammlung Ullstein bei ullstein bild in Berlin und dem Hans Purrmann Archiv in München. Die Ausstellung ist bis 27. April 2025 zu sehen.