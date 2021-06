„Sinn und Leichtsinn“ ist der Titel der Ausstellung der Frankfurter Künstlergesellschaft, die vom 11. Juni bis 11. Juli in der der Städtischen Galerie Speyer im Kulturhof Flachsgasse zu sehen sein wird.

Elf Jahre nach ihrer ersten Ausstellung in der Städtischen Galerie zeigt die Frankfurter Künstlergesellschaft hier wieder Arbeiten ihrer aktuellen Mitglieder. 1857 gegründet, ist sie eine der ältesten noch aktiven Künstlervereinigungen Deutschlands. Die Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei und Fotografie bewegen sich zwischen Realismus, einem zeitgemäßen Naturalismus zur freien Interpretation bis hin zur Abstraktion. Hohe künstlerische Qualitätsansprüche haben bis heute Vorrang gegenüber einer Vereinheitlichung des künstlerischen Schaffens.

Heidi Böttcher-Polack, Claus Delvaux, Barbara Dickenberger, Joerg Eyfferth, Inge Helsper-Christiansen, Yuriy Ivashkevich, Norbert Komorowski, Martin Konietschke, Matthias Kraus, Uli Mai, Klaus Puth, Mojgan Razzaghi, Achim Ribbeck, Michael Siebel, Ink Sonntag-Ramirez Ponce, Clemens Maximillian Strugalla, Nicolas Vassiliev und Andreas Wald stellen aus

„Sinn und Leichtsinn“

Warum „Sinn und Leichtsinn“? In den langen Monaten der Pandemie mit all den Ängsten und Ungewissheiten sei, so die Ausstellungsmacher vielen etwas sehr Wesentliches abhanden gekommen: „Die Leichtigkeit, ist weg.“ Und noch etwas treibe viele um in dieser Zeit: Die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Künstler haben darauf auch keine letztgültigen Antworten. Gleichwohl suchen sie mit ihren Werken auch nach Wegen, etwas von dieser Leichtigkeit zurückzuerobern. Denn der Leichtsinn sei – so seltsam das klingt – ein Wesensmerkmal künstlerischer Arbeit.rg

Ausstellung

Donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es gilt Vorausbuchungspflicht telefonisch montags bis mittwochs von 8 bis 13 Uhr sowie während der Öffnungszeiten unter 06232 14-2399.