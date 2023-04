Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Was du siehst, ist, was du kriegst“: Das ist die Übersetzung des Ausstellungstitels „What You See Is What You Get“. Unter diesem Motto zeigen Günter Zink und Thomas Manelli Mann im Haus des Speyerer Künstlerbunds ab heute ihre Werke.

Es ist nichts, wie es auf den ersten Blick scheint. Das kann auch für bildende Kunst gelten. „What You See Is What You Get“: In der gleichnamigen Ausstellung mit Günter