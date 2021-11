Süßes und Herzhaftes in Form des Speyerer Doms: Das sucht der Dombauverein Speyer in einem Backwettbewerb, bei dem die drei besten Rezepte prämiert werden sollen. Der passende Plätzchenausstecher dafür ist ab sofort für 7,50 Euro in der Dom-Info (Mo bis So, 10 bis 16 Uhr), der Geschäftsstelle des Dombauvereins am Edith-Stein-Platz (Mo, Di, Do, Fr, 8 bis 12 Uhr), beim Kunstverein der Stadt Speyer im Kulturhof Flachsgasse (Do bis So, 11 bis 18 Uhr) und in der Bäckerei Hartmann in Schwegenheim erhältlich. Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, kann sieben Plätzchen und das dazugehörige Rezept am Donnerstag, 18., oder Freitag, 19. November, jeweils zwischen 9 und 12 Uhr in der Geschäftsstelle des Dombauvereins einreichen. Das Gebäck muss mit dem Dom-Ausstecher geformt werden. Für den Gewinner gibt es eine Flasche Domsekt, einen handgearbeiteten Schlüsselanhänger mit Salierkrone, Domschokolade und einen Dommagneten. Auch die Zweit- und Drittplatzierten bekommen laut Pressemitteilung noch Preise aus dem Sortiment des Dombauvereins.