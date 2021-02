In der Mall des Kauflands in der Auestraße wird momentan umgebaut. In den Räumen des ehemaligen Tedi-Marktes eröffnet Mitte Juni eine Easy-Apotheke. Inhaber ist Christoph Gehrke, bekannt von der Glocken-Apotheke in Waldsee.

Gehrke eröffnet in Speyer seine dritte Filiale. Neben der Glocken-Apotheke in der Nachbargemeinde, die es seit 1950 gibt, betreibt er seit 2010 eine Easy-Apotheke im Waldspitzweg in Schifferstadt und seit 2015 eine Easy-Apotheke in der Mall des Real-Marktes in der Fohlenweide in Mutterstadt. Während andernorts immer mehr Apotheken schließen, ist Gehrke am Expandieren. „Ich bin vom Easy-Konzept überzeugt. Das kommt bei den Kunden gut an“, begründet er diesen Schritt. Dort gibt es alles, was auch in den klassischen Apotheken angeboten wird, einschließlich einer fachlichen Beratung. Zusätzlich aber einen großen Selbstbedienungsbereich mit Kosmetik-, Fuß- und Hautpflegeprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln. Insgesamt beschäftigt Gehrke rund 60 Mitarbeiter.

In der Speyerer Filiale werden zehn Mitarbeiter tätig sein, darunter Teilzeitkräfte, um die langen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr zu ermöglichen. Noch sind Stellen offen, er freue sich über Bewerbungen, so Gehrke. In Speyer gab es in den 1980er Jahren 18, zuletzt aber nur noch zwölf Apotheken. Im E-Center als weiterem großen Einkaufszentrum neben dem Kaufland ist seit 2001 eine Apotheke eingemietet.