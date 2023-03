Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zehnjähriger Nachbar- und Partnerschaft ist bei der Quartiersmensa Q+H zusammengewachsen, was zusammengehört. Das haben die Stadt und das Haus der Familie K.e.k.s. („Kontakte für Eltern und Kinder in Speyer“) bei ihrem Familienfest am Sonntag in und um die Quartiersmensa (Q+H) herum deutlich gezeigt. Die Probleme vor 2021 seien behoben.

„Wir stecken voller Ideen“, sagt Alexandra Stumpp. Sie ist die Vorsitzende des für das Familienzentrum in Speyer-West mitverantwortlichen Fördervereins „Keks plus“.