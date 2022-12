Erst vor wenigen Wochen sind die Stadtwerke (SWS) bei ihrem Sport- und Freizeitbad Bademaxx in den Saunabetrieb zurückgekehrt. Jetzt ermöglichten die gelockerten Corona-Bedingungen weitere Aktionen, teilt der Badbetreiber mit.

Ein neuer Online-Shop ermöglicht es laut SWS, Gutscheine, Tickets sowie Kurse von zu Hause aus zu buchen und bargeldlos zu bezahlen. So könnten auch Schwimmkurse für Babys und Schulkinder ab Mitte Dezember für Januar 2023 online gebucht werden. Wieder ins Programm aufgenommen seien Kindergeburtstage: Feiergruppen könnten für die Tage von Donnerstag bis Sonntag angemeldet werden. Einschnitte müsse es hingegen bei der Gastronomie geben: Sie sei vorübergehend aufgrund personeller Engpässe von montags bis mittwochs geschlossen. In der Sauna gibt es ab Donnerstag, 8. Dezember, die Neuerung, dass zu besucherstarken Zeiten wieder halbstündliche Aufgüsse angeboten werden. Näheres zu den Angeboten im Internet unter www.bademaxx.de und shop.bademaxx.de.

Als Besonderheit für junge Badegäste kündigen die SWS einen Malwettbewerb am Samstag, 10. Dezember, von 13 bis 17 Uhr, an: „Dann dürfen die riesigen Fensterscheiben am Freizeitbecken mit weihnachtlichen Motiven und Window-Color-Farben selbst gestaltet werden.“ Die drei besten Bilder würden prämiert, sämtliche Teilnehmer erhielten einen Anerkennungspreis. Besonders sei an diesem Tag auch die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, ihre eigenen Spielsachen mitzubringen.