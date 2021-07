Im Kämmerergebiet in der Speyerer Kernstadt werden an acht Standorten auf Wunsch der Anwohner Fahrradanlehnbügel aufgestellt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Zugunsten der Radler entfällt dafür aber etwas anderes.

Fünf solcher Fahrradanlehnbügel passen auf einen regulären Pkw-Stellplatz, teilt die Stadtverwaltung mit, jeweils zwei Fahrräder an eine der Metallstangen. Mit den insgesamt acht neuen Standorten im Kämmerergebiet sollen künftig also Abstellmöglichkeiten für bis zu 80 Zweirädern geschaffen werden.

Die Stadt hat laut einer Pressemitteilung zusammen mit den Anwohnern drei Straßen festgelegt, in denen die Fahrradanlehnbügel aufgestellt werden: In der Paulstraße und in der Kämmererstraße entstehen demnach jeweils drei Standorte und in der Bismarckstraße zwei. „Vermehrt ist in der Vergangenheit die Anwohnerschaft an die Stadt herangetreten und hat den dringenden Bedarf in ihren Straßenzügen erläutert“, teilt die Stadt mit. „Auf den Gehwegen, zwischen den parkenden Kraftfahrzeugen und der Häuserfront ist nicht ausreichend Platz vorhanden.“

Vorerst keine Fahrradstellplätze gibt es laut Stadt in der Mittelkämmererstraße. Wegen des „geringen Straßenquerschnitts“ müsse noch geprüft werden, ob sie infrage kommt. Kosten für Anschaffung und Installation laut Stadt: rund 10.000 Euro. Geliefert werden sollen die Bügel Anfang Oktober.