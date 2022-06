Das „Bademaxx“ in Speyer reduziert ab Freitag, 1. Juli, die Öffnungszeiten im Hallenbad und in der Sauna. Das teilten die Stadtwerke Speyer (SWS) als Betreiberin des Bads mit. Die Anpassung habe mit dem Personal zu tun.

Bis zuletzt hätten die Stadtwerke Speyer alles dafür getan, die gewohnten Öffnungszeiten des Sport- und Erlebnisbads aufrechtzuerhalten, hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung. Der akute Personalmangel zwinge die Betreiberin nun aber dazu, die Öffnungszeiten von Hallenbad und Sauna von 1. Juli bis einschließlich 2. September zu verkürzen: montags bis donnerstags öffnet das Bad statt um 10 Uhr also erst um 15 Uhr, bleibt aber wie gewohnt bis 22 Uhr für Schwimmerinnen und Schwimmer geöffnet. Freitags und samstags läuft der Betrieb von 10 bis 22 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 20 Uhr.

„Sicherheit hat Priorität“

Auf die Kurse und den Vereinssport soll das keine Auswirkungen haben, teilt SWS-Sprecherin Sonja Daum mit: „Das Schulschwimmen, die verschiedenen Kurse und der Vereinssport finden weiterhin statt.“ Lediglich eine Verschiebung gebe es: Die Wassergymnastik, die regelmäßig mittwochmorgens stattfindet, wird auf den Nachmittag (15.25 bis 15.45 Uhr) verschoben. „Frühschwimmen fällt angesichts der modifizierten Öffnungszeiten ebenfalls vorerst weg.“ SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring bedauert diesen Schritt, betont aber: „Die Sicherheit der Besucher hat oberste Priorität. Deshalb können wir nicht anders handeln.“

Während die Preise im Hallenbad gleichbleiben, zahlen Saunagäste bis zum 2. September laut den SWS nur 14 statt 17 Euro für das Tagesticket. Aufgüsse finden demnach ohne Einschnitte statt. „Durch die verkürzten Öffnungszeiten können wir den Aufgussplan einhalten.“

Das Personal betreue aktuell besonders das Freibad, in dem die Öffnungszeiten in den Monaten Juli und August um drei Stunden ausgeweitet werden sollen. Badegäste können das Freibad dann von 8 bis 20 Uhr nutzen.