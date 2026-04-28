Der Rohbau steht: Beim Richtfest für den Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses in Dudenhofen wird deutlich, was sich für die Wehr alles verbessern wird.

Ein bisschen Fantasie braucht es noch, um sich auszumalen, wie der Neubau für die Dudenhofener Feuerwehr in der Albrecht-Dürer-Straße in fertigem Zustand einmal aussehen wird. Erleichtert wird das Unterfangen beim Richtfest am Montag durch Zettel, die im ganzen Gebäude aufgehängt sind und beschreiben, was in dem jeweiligen Raum einmal untergebracht werden soll. Die Ausmaße des zweistöckigen Erweiterungsbaus für die bestehende Feuerwache, der seit August des vergangenen Jahres in die Höhe gewachsen ist, sind beeindruckend. Es sei „keine Selbstverständlichkeit“, dass die Verbandsgemeinde so stark in die Feuerwehrgerätehäuser investiere, zeigte sich Wehrleiter Stefan Zöller dankbar. Die Kosten für das Projekt in Dudenhofen wurden beim Spatenstich 2025 auf rund 6 Millionen Euro geschätzt, wobei das Land zirka 800.000 Euro übernehmen könnte.

Ein großes Problem in Dudenhofen war bisher die fehlende Schwarz-Weiß-Trennung. So mussten Feuerwehrleute neben den Fahrzeugen von Privat- in Einsatzkleidung und umgekehrt wechseln, was die Gefahr der Verschleppung von Schadstoffen birgt. Im Neubau wird das kein Problem mehr sein: Den Feuerwehrmännern steht ein großer Umkleidebereich zur Verfügung – und den Feuerwehrfrauen ein etwas kleinerer. Sechs Frauen seien derzeit unter den rund 40 Dudenhofener Wehrleuten, berichtet Zöller. Auch wenn ihr Anteil künftig steigen sollte, werden sie genug Platz haben. Die zwölf Mitglieder der Jugendfeuerwehr könnten die Umkleide mit ihren Sanitäranlagen ebenfalls nutzen.

Keine Platznot mehr

Auf der anderen Seite des Flurs im Erdgeschoss beginnt der „schwarze“ Bereich. Hier gibt es zum Beispiel Platz zur Reinigung der Ausrüstung, aber auch einen Aufenthaltsraum für die Mitglieder der Feuerwehr, wenn sie schon in Einsatzkleidung sind. In einer Werkstatt können beispielsweise Schläuche repariert oder Leitern geprüft werden. Außerdem werden die Einsatzzentrale, ein Besprechungsraum und die Haustechnik im Erdgeschoss untergebracht. „Vieles hatten wir zwar vorher auch schon, aber viel kleiner“, erklärt der Wehrleiter, bevor es hinauf ins Obergeschoss geht.

Im ersten Stock wird zum Beispiel die Kleiderkammer zu finden sein. Der Raum hat nur ein Fenster, das zudem mit speziellem UV-Schutz ausgestattet sein wird. „Sonst besteht die Gefahr, dass die Einsatzkleidung kaputt geht“, erklärt Zöller. Herzstück des Obergeschosses ist ein großer Schulungsraum. Auf einer großzügigen Dachterrasse können die Feuerwehrleute auch mal den Grill anwerfen und gesellige Stunden verbringen. „Man muss den Laden schließlich auch zusammenhalten“, begründet der Wehrleiter, warum er es sinnvoll findet, den Kameraden diesen „Luxus“ zu gönnen. Essen kann auch innen zubereitet werden: Es wird eine Küche eingebaut. Ein Behinderten-WC wird es im Obergeschoss, das auch per Aufzug erreichbar ist, ebenfalls geben. Und die Wehrleitung hat ein kleines Büro in einem Eckzimmer.

Auf dem Dach wird eine PV-Anlage installiert. Sie sichert ebenso die Stromversorgung wie ein Notstromaggregat. Auch darauf, dass das Feuerwehrgerätehaus immer Internetverbindung hat, wurde laut Zöller geachtet. So gebe es drei voneinander unabhängige Optionen, wie sich die Dudenhofener Feuerwache mit dem Netz verbinden kann – darunter auch Starlink.

Weitere Bauabschnitte folgen

Bei dem Erweiterungsbau handelt es sich nur um den ersten von drei Abschnitten, in denen das Feuerwehrgerätehaus modernisiert wird. Wenn der Neubau wie geplant bis Ende des Jahres fertig ist, soll er 2027 in Betrieb genommen werden, erläuterte Architekt Christopher Diehl, der als ehrenamtlicher Wehrleiter der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim besondere Fachkenntnis mitbringt. Anschließend soll der derzeitige Sozialbereich, der sich auf der anderen Seite der Fahrzeughalle befindet, zurückgebaut werden. Dort entsteht die neue Waschhalle mit Lagerbereich, die Anfang 2028 in Betrieb gehen soll. Außerdem stehen noch einige Umbauten am bestehenden Gebäude aus den 1970er-Jahren an.

Sie freue sich schon auf die nächsten Bauabschnitte, sagte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde, Silke Schmitt-Makdice (SPD). Das Richtfest für den Erweiterungsbau sei „ein wichtiger Meilenstein für das Bauprojekt“. Die Fortschritte seien mittlerweile „sichtbar und greifbar“.