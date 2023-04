Alles neu macht der Mai: Für den Fortgang der Arbeiten am Neubau der Kita Regenbogen im Kastanienweg gibt es endlich einen Termin. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, sollen Wände und Dach „Mitte bis Ende Mai“ auf der Baustelle im Speyerer Norden ankommen. Aufgrund von vollen Auftragsbüchern, besonders beim Holzbau, sei es zu Verzögerungen gekommen. Demnach konnten erst im zweiten Anlauf eine Holzbau- und eine Fensterfirma gefunden werden. Das Gebäude der künftig sechsgruppigen Kita mit bis zu 132 Plätzen soll zum Teil in Holzständerbauweise errichtet werden. Derzeit befinde sich der Holzbau noch in der Planungsphase, so die Stadt. Die einzelnen Elemente wie Wände und Dach würden im Werk gefertigt und danach in den Kastanienweg geliefert. Die Montage vor Ort erfolge in drei kurz aufeinanderfolgenden Abschnitten. Anschließend würden Fenster und Türen eingebaut, dann gehe es an den Innenausbau. Die Gewerke für die Abdichtung und Begrünung des Daches, für den umlaufenden Balkon und für Trockenbau müssten noch beauftragt werden. Ursprünglich sollte der Neubau Mitte des Jahres das marode Vorgängergebäude im Ginsterweg ersetzen.