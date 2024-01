Ab sofort zeigt die Ausstellung „König Ludwig I. – Sehnsucht Pfalz“ im Historischen Museum der Pfalz in Speyer ein weiteres neues Objekt: einen Kristall-Pokal, aus dem Ludwig 1858 bei einem Kurzbesuch im evangelischen Pfarrhaus in Rhodt trank.

Der Kristall-Pokal kommt aus Privatbesitz nach Speyer. Er stammt aus dem Nachlass des Pfarrers Nicolaus Daniel Faber. 1858 reichte Faber seinem Landesherrn, König Ludwig I., zur Begrüßung einen Pfälzer Wein. Am Silberfuß des Pokals ist folgender Text eingraviert: „König Ludwig I. trank aus diesem Pokal in Rhodt auf der Durchreise in die Pfalz bei Pfarrer Faber“.

Ludwig war im Gegensatz zu seiner Frau Therese katholisch. Während ihrer Aufenthalte in der Pfalz besuchte Königin Therese alle zwei Wochen den Gottesdienst in der evangelischen Sankt Georgskirche in Rhodt. Zum Zeitpunkt von Ludwigs Besuch bei Pfarrer Faber war Therese allerdings schon verstorben. Daher ist davon auszugehen, dass Ludwigs Begegnung mit dem evangelischen Pfarrer in Zusammenhang mit dessen Amtsantritt stand. „ Es ist schön zu beobachten, welche Aufmerksamkeit die Ludwig I.-Ausstellung findet und auf welche spannenden Objekte wir aus der Bevölkerung heraus aufmerksam gemacht werden. Nach dem Sessel von Königin Therese von Bayern kommt ein weiteres Spitzenobjekt aus dem königlichen Umfeld in unsere Ausstellung, das von Ludwigs I. Aufenthalten in der Pfalz erzählt“, freut sich Museumsdirektor Alexander Schubert über den Neuzugang.

Die Ausstellung ist bis 31. März im Historischen Museum zu sehen. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zudem am Rosenmontag, 12. Februar von 10 bis 18 Uhr. Weitere Info unter www.ludwig-ausstellung.de.