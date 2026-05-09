Die Stadt Speyer hat nach eigener Mitteilung eine neue digitale Bürgerbeteiligungsplattform in Betrieb genommen.

Ab sofort steht mit der digitalen Beteiligungsplattform auf mitgestalten.speyer.de ein zentrales Angebot zur Verfügung, über das sich Bürgerinnen und Bürger informieren und aktiv in städtische Vorhaben einbringen können. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sieht sie darin einen „Schritt in Richtung moderner, transparenter und bürgernaher Verwaltung“. Die Plattform biete einen Überblick über bisherige Bürgerbeteiligungen sowie aktuelle Verfahren, Veranstaltungen und Online-Aktionen. Bürger könnten zudem an Umfragen teilnehmen und sich „unkompliziert in laufende Projekte einbringen“, heißt es.

„Bürgerbeteiligung ist mir ein zentrales Anliegen. Die neue Plattform eröffnet niedrigschwellige Möglichkeiten, sich einzubringen – unabhängig von Zeit, Ort oder Mobilität. Sie ersetzt nicht das persönliche Gespräch, sondern ergänzt es sinnvoll“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Zum Start der Beteiligungsplattform seien ein Bildwettbewerb sowie zwei Kurzumfragen abrufbar.